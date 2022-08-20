В США рассказали об отказе Испании поставлять оружие Киеву

Испания отвернулась от Киева, решив не выполнять обещания по поставках оружия Украине. Об этом 19 августа пишет аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса в издании Newsweek.

«Испания, в остальном аванпост-правонарушитель НАТО на континенте вдали от фронта, кажется, овладела искусством дипломатии горячего воздуха: щедро обещайте и скудно давайте. С такими союзниками, кому нужны враги?» — заявил автор статьи.

Он отметил, что местные СМИ называют мошенничеством заверения политиков в реализации военной помощи украинской стороне.

Ранее, 5 августа, El Pais сообщала о решении Минобороны Испании отправить Киеву 20 бронетранспортеров M113. Отмечалось, что эта помощь, тем не менее, вряд ли удовлетворит требования украинского президента Владимира Зеленского, который требует от западных стран ракет большой дальности.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявил 2 августа, что страна не будет передавать Украине танки Leopard, хранящиеся на военной базе в Сарагосе. Он пояснил, что техника в плохом состоянии.

Тогда как, ранее, 12 июля, издание Infodefensa сообщило, что министерство обороны страны готово рассматривать вопрос о возможной передаче Киеву 10 танков Leopard и около 20 бронетранспортеров. Отмечалось, что эта военная техника не используется и законсервирована на складах.

До этого, в апреле, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил об отправке страной в рамках военной помощи Украине корабль с боеприпасами и военным снаряжением на 200 т. Он отметил, что эта партия явилась самой крупной, отправленной Испанией.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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