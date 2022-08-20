Пушков высмеял решение Канады бросить Европу «на произвол судьбы»

Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что Оттава не сможет поддержать Европу поставками газа этой зимой. Об этом в пятницу, 19 августа, он сообщил в своем Telegram-канале.

«Страна «Большой семерки» готовится перед лицом зимнего кризиса умыть руки, бросив европейских союзников на произвол судьбы. И это — один из формальных лидеров западного мира!», — написал он.

Он напомнил, что в свое время США протащили в G7 «слабоватую по всем параметрам» Канаду «с заднего входа». По его словам, европейцы покорно согласились на это.

«Как выясняется, напрасно», — подытожил Пушков.

Ранее в этот день Трюдо заявил, что Канада может сделать «не очень много» в краткосрочной перспективе, чтобы помочь ЕС в вопросе «приближающихся зимних трудностей».

Также в пятницу стало известно, что цена газа в Европе в ходе торгов поднялась выше $2 700 за 1 тыс. куб. м на фоне новости о приостановке поставок энергоресурса по «Северному потоку» на трое суток из-за ремонта.

Между тем в «Газпроме» предупредили, что поставки по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

До этого, 17 августа, американское издание The Hill сообщило, что сотни тысяч людей в Европе могут погибнуть зимой из-за приверженности правительств стран зеленой энергетике.

В этот же день генсек Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс заявил о существовании признаков энергетического кризиса, который может начаться этой зимой. Глава организации отметил, что пока не знает, какую именно форму он примет.

12 августа вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до 19 градусов.

В свою очередь, глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер 9 августа призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает.