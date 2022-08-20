Появилось видео последствий обстрела станции медиков в Лисичанске

В Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) под мощнейший обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала станция скорой помощи. Последствия попадания снаряда показал корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

Предполагается, что удар велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Прилетело несколько снарядов. От выстрела образовалась воронка примерно с человеческий рост.

Журналист обращает внимание на то, что залп уничтожил склад с медикаментами, автомобильные боксы и почти все машины скорой помощи.

Теперь местным медикам приходится собирать разлетевшиеся осколки лопатами, пытаясь расчистить территорию станции.

Отмечается, что у врачей в Лисичанске остался лишь один автомобиль скорой помощи.

Ранее, 19 августа, сообщалось, что военнослужащие Росгвардии обнаружили схрон с оружием националистов в Лисичанске.

До этого, 15 августа, посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что Северск с трех сторон полностью блокирован союзными войсками.

Между тем стало известно, что ВСУ 16 августа нанесли ракетный удар по Первомайску из РСЗО HIMARS.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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