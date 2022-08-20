Страны ЕАЭС сократили до 21% использование доллара во взаиморасчетах

Использование доллара во взаиморасчетах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократилось до 21% от общего объема операций, в то время как платежи в нацвалютах достигли порядка 75%. Об этом в субботу, 20 августа, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Вопрос повышения доли национальных валют во взаимных расчетах стоит в повестке дня ЕАЭС с начала его функционирования. За это время платежи в нацвалютах между странами Союза достигли порядка 75% от общего объема операций, а использование доллара сократилось до 21%», — сказал он.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ указал на планы Москвы уйти от «токсичных» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами.

Ранее, 11 августа, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров заявил «Известиям», что странам БРИКС вместо создания совместной резервной валюты сейчас необходимо отлаживать платежные каналы в национальных валютах, максимизируя их использование в торговых отношениях, совместно отлаживая принципы курсообразования.

По его словам, потом на весь этот торговый оборот в нацвалютах можно будет примерять общую валюту объединения при условии, что Китай выиграет схватку с США или получит в ней явное преимущество.

В этот же день начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС может заменить доллар. По его словам, новая валюта могла бы позволить избежать финансовых, инфраструктурных рисков отдельных валют участников межгосударственного объединения. Также она защитила бы страны альянса от рисков, связанных с расчетами в долларах и евро.

Еще в апреле директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов сообщил, что страны ЕАЭС стараются уйти от доллара во взаиморасчетах, еще до последних санкций более 70% операций проводились в национальных валютах.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Договор о союзе вступил в силу 1 января 2015 года. В 2018 году статус государства-наблюдателя получила Молдавия, в 2020-м — Узбекистан и Куба.