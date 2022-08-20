Школьный автобус частично опрокинулся из-за затопления в Аризоне

В городе Пикчер-Рокс штата Аризона (США) во время движения школьный автобус съехал на обочину и частично опрокинулся, из транспорта были эвакуированы 39 учеников. Об этом сообщает 19 августа сайт KGUN9.

Отмечается, что инцидент произошел в Сандарио и Ина Роудс из-за образовавшегося в результате дождей затопления. Съехавший с дороги автобус застрял в талой воде, которая скопилась на обочине.

Полицейские выехали на место и провели эвакуацию пассажиров и еще двух водителей. Никто в результате происшествия не пострадал.

Как отметил начальник пожарно-медицинского округа, дети учатся в начальной школе Пикчер-Рокс.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате аварии с участием школьного автобуса в Южной Каролине пострадали восемь человек. Уточнялось, что всего пассажиров-школьников было 24, информации о том, сколько из них пострадали, не приводилось.