В Харьковской области создан Совет министров Военно-гражданской администрации (ВГА), председателем назначен Андрей Алексеенко. Соответствующий указ 19 августа издал глава ВГА региона Виталий Ганчев.

«С целью обеспечения населения и восстановления объектов инфраструктуры, глава ВГА Виталий Ганчев издал Указ о создании Совета министров Военно-гражданской администрации Харьковской области», — сообщает пресс-служба администрации региона в Telegram.

Отмечается также, что до своего назначения председателем правительства, Андрей Алексеенко занимал пост главы города Краснодара.

Ране в этот день сообщалось, что депутаты Краснодарской области досрочно прекратили полномочия мэра Андрея Алексеенко в связи с его переходом на новую должность. Председатель городской думы Краснодара Вера Галушко отметила, что решение поменять должность Алексеенко принимал по собственному желанию.

Андрей Алексеенко стал мэром Краснодара в ноябре 2021 года. До должности градоначальника с октября 2015 года он занимал пост первого вице-губернатора Краснодарского края.

Часть Харьковской области была освобождена от украинских националистов в ходе российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, начавшейся 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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