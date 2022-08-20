МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны РФ рассказало о новых подвигах военных России и Донбасса, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

В оборонном ведомстве рассказали младшем сержанте командире инженерно-штурмового отделения Денисе Байматове. Его группа выполняла инженерную разведку маршрута движения батальонно-тактической группы российских войск, когда обнаружила украинских националистов, минирующих дорогу.

В Минобороны отметили мужество и отвагу, которые проявил младший сержант. Уточняется, что под плотным огнем противника он продолжил проделывать проходы в минном заграждении, одновременно отражая нападение националистов.

Благодаря смелым и решительным действиями группы, вооруженные боевики были уничтожены. Денис лично обнаружил и уничтожил троих националистов и более десяти управляемых фугасов, что обеспечило безопасность продвижения личного состава, недопущению потерь среди личного состава, вооружения, военной и специальной техники.

Сержант Владимир Бадлуев, продолжили в ведомстве, в составе батальонно-тактической группы российских десантников брали под контроль стратегически важный объект. В ходе боестолкновения с украинскими националистами, из вооружения боевой машины десанта сержант лично уничтожил грузовой автомобиль с боеприпасами, а также трех националистов.

При этом после того, как объект перешел под контроль российских Вооруженных Сил, отступивший противник перегруппировался и предпринял попытку вернуть утраченные позиции.

Как уточнили в МО РФ, в ходе ведения оборонительного боя Бадлуев организовал контратаку силами своего отделения, благодаря чему была уничтожена группа пехоты численностью до семи человек. В результате российские военные смогли отразить атаки националистов и удержать объект.

В ведомстве привели другой пример решительности и смелости, которые проявляют военные ВС РФ, рассказав о сержанте Николае Сухочеве. Он осуществлял огневое поражение вскрытых позиций украинских националистов. Получив координаты оборудованных огневых точек противника, боевым расчетом под командованием сержанта Сухочева был нанесен удар по целям врага.

В результате точного огня было уничтожено пять единиц вооружения и военной техники, находящихся в укрытиях националистических формирований и до 15 боевиков.

Ранее, 19 августа, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поразили пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) и «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела) в Николаеве и ДНР. Он уточнил, что ударами ВКС были уничтожены свыше 50 националистов и 12 единиц военной техники.

Кроме того, в этот день Минобороны опубликовало кадры выполнения очередного задания расчетами артиллерийских установок 2С3 «Акация» самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО). Сообщалось, что расчеты продолжают уничтожать опорные пункты, военную технику и другие цели ВСУ в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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