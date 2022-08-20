В Японии захотели продолжить использовать МКС после 2024 года

Япония намерена продолжить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Об этом сообщил директор московского представительства офиса японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Есио Вада.

«В данный момент японская сторона все-таки рассматривает вариант продления использования МКС после 2024 года. Американское агентство НАСА тоже поддерживает идею продления эксплуатации после 2024 года, а Россия и европейская сторона пока в раздумьях», — заявил он ТАСС.

По его словам, если другие космические агентства поддержат решение о продолжении сотрудничества, JAXA с радостью готова продолжить сотрудничество.

4 августа исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сказал, что дата выхода России из проекта Международной космической станции (МКС) будет определяться ее техническим состоянием. По его словам, это может быть и 2025 год, и 2028 год, и 2030 год, точное решение о прекращении работы будет приниматься на основании проведенного анализа.

29 июля глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Россия начинает процесс выхода из проекта МКС после 2024 года. Он добавил, что это займет время. Также Борисов подчеркнул, что международная политика не должна затрагивать проекты на МКС.

Ранее, 26 июля, Борисов в своем первом докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что государственная корпорация «Роскосмос» приняла решение выйти из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года.

По его словам, к моменту выхода из проекта «Роскосмос» начнет формировать государственную орбитальную станцию. Будущее российской пилотируемой космонавтики в видении нового главы компании должно базироваться на взвешенной и системной научной программе.

Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.