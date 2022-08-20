Reuters: глава МИД Британии Трасс заявила, что Путин не должен участвовать в саммите G20
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- Reuters: глава МИД Британии Трасс заявила, что Путин не должен участвовать в саммите G20
МИД Великобритании находит невозможным участие России в саммите «Большой двадцатки» (G20) из-за ситуации на Украине. Об этом 19 августа заявил представитель британского внешнеполитического ведомства.
«Мы приветствуем усилия Индонезии по обеспечению учета последствий боевых действий на Украине на встречах G20, а также признания того, что Украину может представлять президент [Владимир] Зеленский на саммите лидеров G20», — добавил он.
Ранее в этот день агентство Bloomberg передавало слова другого представителя главы британского МИД Лиз Трасс, который заявил о готовности политика встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20.
Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что саммит G20 на Бали наряду с Путиным посетит председатель КНР Си Цзиньпин.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил ранее, 9 августа, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Путин. Он отметил, что украинский президент предпочитает работать на международных саммитах посредством онлайн-формата, но в этом случае готов сделать исключение.
Саммит G20 с участием лидеров государств состоится 15–16 ноября. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20.