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Власти Запорожья сообщили о двух сбитых ракетах ВСУ

Член администрации Запорожья Рогов: система ПВО сбила две украинские ракеты над Мелитополем
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Фото: РИА Новости
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В небе Мелитополя система ПВО сбила две ракеты, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 20 августа, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов.

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«В результате работы российских комплексов воздушной противоракетной обороны в районе Мелитополя были сбиты две ракеты, выпущенные боевиками ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам города», — написал он в своем Telegram-канале.

Рогов подчеркнул, что военные киевского режима пытаются испортить мирную жизнь мелитопольцам, «понимая, что Запорожская область для них потеряна навсегда».

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Мери Бадунц сообщила, что на территории Мелитополя были слышны звуки двух взрывов.

Рогов заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, сбила снаряды из ракетных систем залпового огня (РСЗО) над городом.

Накануне стало известно, что российские ПВО отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тогда же Рогов сообщил, что украинские спецслужбы организовали подрыв одной из опор ЛЭП недалеко от Мелитополя, еще одну диверсию удалось предотвратить.

Ранее, 10 августа, Рогов заявил, что в центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе произошел взрыв. В результате в помещении были выбиты стекла, но существенных разрушений не было. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. По его мнению, цель теракта — запугать мирное население и сорвать оказание помощи людям.

Часть Запорожской области перешла под контроль российских военных в ходе специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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