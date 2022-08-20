Восемь детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в США

Восемь учеников пострадали в результате аварии с участием школьного автобуса в Южной Каролине. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщил американский канал ABC News, ссылаясь на заявление администрации школы.

Авария произошла в городе Джефферсон. В автобусе было 24 ученика из средних и начальных классов школ округа Честерфилд. Дети, получившие травмы, доставлены в больницу.

В заявлении школьной администрации говорится, что старший офицер полиции округа, транспортный персонал и директора школ работают над аварией. Причина инцидента не сообщается.

Ранее в этот же день в Японии семеро детей были госпитализированы, после того как легковой автомобиль врезался в группу воспитанников детского сада. Машина вылетела на пешеходный переход и въехала в специальную тележку, в которой детей выводят на прогулку.