В Мелитополе слышны звуки взрывов

На территории Мелитополя были слышны звуки двух взрывов. Об этом в субботу, 20 августа, сообщила корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Как пояснил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов, система противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, сбила снаряды из ракетных систем залпового огня (РСЗО) над Мелитополем.

«Предварительно — работа ПВО по РСЗО», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что российские ПВО отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тогда же Рогов сообщил, что украинские спецслужбы организовали подрыв одной из опор ЛЭП недалеко от Мелитополя, еще одну диверсию удалось предотвратить.

Ранее, 10 августа, Рогов сообщил, что в центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе произошел взрыв. В результате в помещении были выбиты стекла, но существенных разрушений не было. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. По его мнению, цель теракта — запугать мирное население и сорвать оказание помощи людям.

Часть Запорожской области перешла под контроль российских военных в ходе специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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