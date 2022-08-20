Немецкой компании SEFE потребуется более €5 млрд для замены газа из РФ

Экс-«дочка» «Газпрома» компания Securing Energy for Europe (SEFE) нуждается в более чем €5 млрд для замены поставляемого газа из России. Об этом в пятницу, 19 августа, заявил управляющий директор SEFE Эгберт Лэге в интервью Der Spigel.

«Согласно нынешнему состоянию, для поддержания ликвидности компании необходимо чуть более €4 млрд, а для обеспечения замены непоставленного российского газа — чуть более €5 [млрд]», — сказал он.

По словам Лэге, после введенных санкций со стороны России предприятие «потеряло все: и трубопроводный газ, и сжиженный природный газ».

Компания SEFE до середины июня 2022 года носила название Gazprom Germania GmbH

Ранее, 6 июня, сообщалось, что санкции России против Gazprom Germania и ее дочерних компаний могут привести к дополнительным расходам немецких налогоплательщиков и потребителей газа в размере около €5 млрд в год. Так, большая нагрузка, по информации Die Welt, ложится на федеральный бюджет, поскольку Gazprom Germania вынуждена покупать газ по высоким ценам за государственные деньги.

До этого, в мае, вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил, что ряд дочерних предприятий экс-дочки «Газпрома» Gazprom Germania GmbH не получают газ из-за котрсанкций России. Тогда он заверял, что ФРГ нашла альтернативных поставщиков, при этом не уточнил каких.

«Газпром» прекратил сотрудничество с такими европейскими компаниями, как Gazprom Germania, Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Gazprom Marketing&Trading, Vemex и другими с 1 апреля.