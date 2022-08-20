Реклама
Прямой эфир
Мир
Общий объем военной помощи Украине со стороны США превысил $10 млрд
Происшествия
Губернатор Севастополя заявил о сработавших системах ПВО
Мир
Байден поручил выделить Украине новый пакет военной помощи на $775 млн
Мир
Цена газа в Европе превысила $2700 после новости о приостановке работы СП
Мир
Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Мир
Власти Румынии приняли решение о высылке российского дипломата
Мир
В Госдепе рассказали о сложностях с введением дальнейших санкций против России
Мир
Макрон выразил желание еще раз созвониться с Путиным
Мир
Российские ПВО отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС со стороны ВСУ
Мир
США призвали Зеленского посетить саммит G20 в случае визита Путина
Мир
«Газпром» предупредил о полной остановке «Северного потока»
Мир
Минобороны заявило о срыве Киевом подготовки к учебному году на Украине
Сюжет:

Немецкой компании SEFE потребуется более €5 млрд для замены газа из РФ

Экс-немецкой дочке «Газпрома» SEFE требуется €5 млрд для замены непоставленного газа РФ
0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-«дочка» «Газпрома» компания Securing Energy for Europe (SEFE) нуждается в более чем €5 млрд для замены поставляемого газа из России. Об этом в пятницу, 19 августа, заявил управляющий директор SEFE Эгберт Лэге в интервью Der Spigel.

Не спускать газ: отопительный сезон в ЕС может стать дороже на €210 млрд
К чему это приведет европейскую экономику

«Согласно нынешнему состоянию, для поддержания ликвидности компании необходимо чуть более €4 млрд, а для обеспечения замены непоставленного российского газа — чуть более €5 [млрд]», — сказал он.

По словам Лэге, после введенных санкций со стороны России предприятие «потеряло все: и трубопроводный газ, и сжиженный природный газ».

Компания SEFE до середины июня 2022 года носила название Gazprom Germania GmbH

Ранее, 6 июня, сообщалось, что санкции России против Gazprom Germania и ее дочерних компаний могут привести к дополнительным расходам немецких налогоплательщиков и потребителей газа в размере около €5 млрд в год. Так, большая нагрузка, по информации Die Welt, ложится на федеральный бюджет, поскольку Gazprom Germania вынуждена покупать газ по высоким ценам за государственные деньги.

До этого, в мае, вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил, что ряд дочерних предприятий экс-дочки «Газпрома» Gazprom Germania GmbH не получают газ из-за котрсанкций России. Тогда он заверял, что ФРГ нашла альтернативных поставщиков, при этом не уточнил каких.

«Газпром» прекратил сотрудничество с такими европейскими компаниями, как Gazprom Germania, Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Gazprom Marketing&Trading, Vemex и другими с 1 апреля.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022