Реклама
Прямой эфир
Мир
Общий объем военной помощи Украине со стороны США превысил $10 млрд
Происшествия
Губернатор Севастополя заявил о сработавших системах ПВО
Мир
Байден поручил выделить Украине новый пакет военной помощи на $775 млн
Мир
Цена газа в Европе превысила $2700 после новости о приостановке работы СП
Мир
Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Мир
Власти Румынии приняли решение о высылке российского дипломата
Мир
В Госдепе рассказали о сложностях с введением дальнейших санкций против России
Мир
Макрон выразил желание еще раз созвониться с Путиным
Мир
Российские ПВО отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС со стороны ВСУ
Мир
США призвали Зеленского посетить саммит G20 в случае визита Путина
Мир
«Газпром» предупредил о полной остановке «Северного потока»
Мир
Минобороны заявило о срыве Киевом подготовки к учебному году на Украине

Захвативший здание мэрии Масиса покончил жизнь самоубийством

0
Фото: yerevan.today
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Захвативший здание мэрии Масиса покончил жизнь самоубийством. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщил сотрудник департамента по связям с общественностью полиции Нарек Саркисян.

«Полиция вела переговоры с мужчиной, во время переговоров прозвучали выстрелы. Первый замначальника полиции и сотрудники спецназа вошли в помещение, где обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы», — сказал он.

Уточняется, что среди полицейских погибших и раненых нет.

Ранее в этот день сообщалось, что силовики проникли в здание мэрии армянского города Масис и начали операцию по обезвреживанию вооруженного гражданина.

В пятницу армянские СМИ сообщали, что в здание мэрии города Масис ворвался вооруженный гранатой мужчина.

Позднее стало известно, что это 40-летний Эдуард Маргарян, который раньше был членом Совета старейшин Масиса.

Вице-мэр города отметил, что злоумышленник был в нетрезвом состоянии.

Город Масис находится в 18 км от Еревана.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022