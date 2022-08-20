Захвативший здание мэрии Масиса покончил жизнь самоубийством. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщил сотрудник департамента по связям с общественностью полиции Нарек Саркисян.

«Полиция вела переговоры с мужчиной, во время переговоров прозвучали выстрелы. Первый замначальника полиции и сотрудники спецназа вошли в помещение, где обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы», — сказал он.

Уточняется, что среди полицейских погибших и раненых нет.

Ранее в этот день сообщалось, что силовики проникли в здание мэрии армянского города Масис и начали операцию по обезвреживанию вооруженного гражданина.

В пятницу армянские СМИ сообщали, что в здание мэрии города Масис ворвался вооруженный гранатой мужчина.

Позднее стало известно, что это 40-летний Эдуард Маргарян, который раньше был членом Совета старейшин Масиса.

Вице-мэр города отметил, что злоумышленник был в нетрезвом состоянии.

Город Масис находится в 18 км от Еревана.