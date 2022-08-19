В Масисе началась операция по обезвреживанию вооруженного гражданина
Силовики проникли в здание мэрии армянского города Масис в 15 км от Еревана, куда ворвался вооруженный мужчина. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщил вице-мэр города Норайр Акопян в беседе со Sputnik Армения.
«Полиции удалось обезвредить злоумышленника в Масисе, однако он пока остается в здании мэрии», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что силам спецназа Службы нацбезопасности Армении удалось задержать вооруженного мужчину.
«Вооруженный мужчина обезврежен и задержан. Пострадавших нет», — сказал Акопян.
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