Два человека пострадали при столкновении дельтаплана с ЛЭП под Кировом

В деревне Дресвяново в Кировской области мотодельтаплан столкнулся с линией электропередач (ЛЭП), пострадали два человека. Об этом сообщает 19 августа Приволжская транспортная прокуратура.

Отмечается, что авария произошла около 17:30 в населенном пункте Кирово-Чепецкого района. На место выехали Кировский транспортный прокурор, следователь Центрального МСУТ СК России.

«По предварительным данным пострадали два человека, которые доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в городе Кирове», — отметили в ведомстве в своем Telegram-канале.

Сообщается, что столкновение могло произойти из-за неисправности двигателя. Транспортная прокуратура начала проверку всех обстоятельств инцидента.

Накануне в Ленинградской области воздушный шар приземлился в непосредственной близости от частного жилого дома. Пострадавших в результате инцидента не было.

В марте в Хабаровске водитель автомобиля, не справившись с управлением, протаранил опору ЛЭП, три человека пострадали.