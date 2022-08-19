Минобороны заявило о срыве Киевом подготовки к учебному году на Украине

Очное обучение в образовательных учреждениях в центральных и восточных регионах Украины невозможно из-за размещения в них боевиков. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В центральных и восточных регионах страны <...> объекты практически всех образовательных учреждений используются для размещения подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины — Ред.), наемников и националистов...», — сказал он.

Мизинцев подчеркнул, что боевики ВСУ превратили школы и университеты в склады с боеприпасами, штабы, пункты связи и другие объекты военного назначения. Он уточнил, что этот факт зафиксирован в докладе международной организации Amnesty International.

Он также добавил, что в большинстве регионов не проводилась централизованная подготовка учебного процесса, поэтому школы и вузы не смогут выполнять свои функции.

Кроме того, генерал-полковник напомнил, что западные и украинские СМИ вводят в заблуждение международную общественность, возлагая ответственность за удары по школам и вузам на Вооруженные силы (ВС) РФ.

Между тем корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев 19 августа рассказал, что сотни абитуриентов подали документы на поступление в вузы Запорожской области, будущие студенты рады перспективе бесплатной формы обучения и желают получить диплом именно российского образца.

Накануне вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов сообщил, что на освобожденных в ходе специальной операции России по защите Донбасса территориях Украины будет запущена программа по денацификации образовательной системы.

Ранее, 16 августа, стало известно об изменении содержания учебных программ общего среднего образования по истории и нескольким другим предметам на Украине из-за проведения Россией спецоперации по защите Донбасса. Отмечается, что больше внимания теперь будет посвящено сопротивлению украинцев советскому влиянию.

12 августа сообщалось, что школы Киева приняли решение полностью отказаться от преподавания учебной программы на русском языке и изучения его в качестве дополнительного предмета.

До этого, 9 августа, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьная программа в украинских образовательных учреждениях была нацелена на формирование негативного образа России и агрессии к ней. В учениках вырабатывалось противостояние русской культуре.

Между тем заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко 20 июня предложил исключить русскую литературу из школьной программы. Необходимость в этом он обосновал «тяжестью» произведений для понимания украинцами. 7 июня Витренко объявил об исключении из школьной программы романа «Война и мир» Льва Толстого. Он отметил, что данное произведение воспевает российские войска.

Еще 16 апреля украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что в школах страны могут отменить преподавание русского языка, вместо него ученики будут изучать другие предметы. А учителя русского языка, которые преподавали только эту дисциплину, должны будут отправиться «на простой», подчеркнул он.

9 июля Кравцов рассказал, что в школах на освобожденных территориях продолжат преподавать украинский язык. До этого он отмечал, что школьную программу для учеников в Донбассе адаптируют под российские учебники.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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