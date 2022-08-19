Поселок под Нижним Новгородом эвакуируют из-за дыма от лесных пожаров

Поселок Кузьмияр в Воротынском районе Нижегородской области эвакуируют из-за сильных лесных пожаров. 19 августа небо над поселком заволокло густым дымом.

Сейчас проходит эвакуация жителей в безопасное место.

В тушении лесного пожара в Нижегородской области задействовали два вертолета Ми-8 МЧС РФ. Днем 19 августа они совершили 28 сбросов воды объемом 84 т.

Огонь охватил 3,8 тыс. га леса. С возгоранием ведут борьбу в круглосуточном режиме 253 человека и 82 единицы техники. Работу осложняет ветер и трудный доступ — около 1 тыс. га занимают болота. В МЧС подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет.

Пожар начался 12 августа. На территории Нижегородской области действует режим ЧС. Жителям запретили посещать леса и ходить на охоту.

Дым от возгорания уже дошел до четырех городов и пяти районов региона.