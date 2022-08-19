Вооруженный гранатой мужчина ворвался в мэрию армянского Масиса

Вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание мэрии армянского города Масис в 15 км от Еревана. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщило онлайн-издание 168.am.

«По данным нашего источника, в здание мэрии проник вооруженный гранатой мужчина. Он бросил гранату из здания мэрии и ведет беспорядочный огонь», — говорится в сообщении.

Как уточнил один из сотрудников мэрии, глава города Давид Амбарцумян до сегодняшнего дня находился в отпуске, его не было в здании в момент инцидента.

Вице-мэр Масиса Норайр Акопян в беседе со Sputnik Армения заявил, что мужчина ворвался в здание в нетрезвом состоянии.

«После этого раздался взрыв. К счастью, в помещении не было сотрудников, охранник мэрии также не пострадал», — сказал он.

Как пишет газета Hraparak, злоумышленник — 40-летний мужчина по имени Эдуард Маргарян, который раньше был членом Совета старейшин Масиса. На данный момент неизвестно, какие требования он предъявлял.

Ранее, 16 августа, сообщалось, что ереванский метрополитен был закрыт из-за полученного сообщения о заложенном взрывном устройстве.

Накануне МЧС Армении отмечало, что в ведомство поступил ряд сообщений о минировании в местах скопления людей. Так, из метро Еревана эвакуировали людей после подобного сигнала.

В тот же день стало известно, что сообщения о минировании объектов в Ереване оказались ложными. В МЧС республики уточнили, что в результате проверки, проведенной кинологами и саперами МЧС и полиции на десяти станциях ереванского метрополитена, на всех важных военных и гражданских объектах взрывных устройств обнаружено не было.

До этого, 14 августа, в Ереване произошел взрыв в ТЦ «Сурмалу». Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники. Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил вероятность теракта. Локализация пожара длилась более двух суток. На место приезжал премьер-министр Никол Пашинян.

После ЧП в больницы доставили 61 пострадавшего, семь из них остаются на лечении в стационаре. На данный момент известно о 16 жертвах. Без вести пропавшими считаются три человека. Работы по разбору завалов продолжаются.

Центр гидрометеорологии и мониторинга Армении указал на превышение допустимых норм в концентрации вредных веществ рядом с местом взрыва.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и о нарушении правил пожарной безопасности.