Елисейский дворец сообщил о согласии Путина пересмотреть условия визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном согласился с тем, чтобы миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) через территорию Украины. Об этом сообщает 19 августа агентство AFP.

Уточняется, что российский лидер «пересмотрел требование» о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС через Россию.

Телефонные переговоры Путина и Макрона по инициативе французской стороны состоялись ранее в этот день. В ходе беседы президент России подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы.

Обе стороны сошлись во мнении, что в данной ситуации огромное значение играет скорейшее направление на ЗАЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку.

Накануне, 18 августа, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация может обеспечить логистику и безопасность визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если это решение поддержат Украина и Россия.

Кроме того, он отметил необходимость демилитаризации Запорожской АЭС, подчеркнув, что на ней не должны быть размещены военные и их снаряжение.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с Гутерришем детали визита МАГАТЭ на ЗАЭС. Офис украинского президента отметил, что миссия МАГАТЭ «должна быть осуществлена легальным способом через свободную от оккупантов территорию».

До этого, 12 августа, постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН подчеркнул, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской АЭС, день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. Он отметил, что уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.