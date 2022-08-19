Реклама
Прямой эфир
Мир
Сотрудники ЗАЭС обратились к Киеву с требованием прекратить обстрелы
Происшествия
Губернатор Севастополя заявил о сработавших системах ПВО
Мир
Байден поручил выделить Украине новый пакет военной помощи на $775 млн
Мир
Цена газа в Европе превысила $2700 после новости о приостановке работы СП
Мир
Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Мир
Власти Румынии приняли решение о высылке российского дипломата
Мир
В Госдепе рассказали о сложностях с введением дальнейших санкций против России
Мир
Макрон выразил желание еще раз созвониться с Путиным
Мир
Российские ПВО отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС со стороны ВСУ
Мир
США призвали Зеленского посетить саммит G20 в случае визита Путина
Мир
«Газпром» предупредил о полной остановке «Северного потока»
Мир
Власти Эстонии предложат ЕК ввести восьмой пакет антироссийских санкций
Сюжет:

Елисейский дворец сообщил о согласии Путина пересмотреть условия визита МАГАТЭ на ЗАЭС

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном согласился с тем, чтобы миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) через территорию Украины. Об этом сообщает 19 августа агентство AFP.

Станционный режим: почему ООН и РФ по-разному смотрят на демилитаризацию ЗАЭС
Этот вопрос в числе других был поднят на встрече Гутерриша, Эрдогана и Зеленского

Уточняется, что российский лидер «пересмотрел требование» о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС через Россию.

Телефонные переговоры Путина и Макрона по инициативе французской стороны состоялись ранее в этот день. В ходе беседы президент России подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы.

Обе стороны сошлись во мнении, что в данной ситуации огромное значение играет скорейшее направление на ЗАЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку.

Накануне, 18 августа, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация может обеспечить логистику и безопасность визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если это решение поддержат Украина и Россия.

Кроме того, он отметил необходимость демилитаризации Запорожской АЭС, подчеркнув, что на ней не должны быть размещены военные и их снаряжение.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с Гутерришем детали визита МАГАТЭ на ЗАЭС. Офис украинского президента отметил, что миссия МАГАТЭ «должна быть осуществлена легальным способом через свободную от оккупантов территорию».

До этого, 12 августа, постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН подчеркнул, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской АЭС, день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. Он отметил, что уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022