Пентагон допустил поставки Киеву оружия, способного «изменить ситуацию на поле боя»

Пентагон рассматривает возможности поставок вооружений Киеву, которые бы «позволили изменить ситуацию на поле боя» на юге и востоке страны, заявила на брифинге 19 августа представительница ведомства.

«Мы изучаем новые средства, которые позволят им успешно действовать в плане изменения поля боя не только на востоке, но и на юге», — сказала она, не уточнив, о каких видах оружия и военной техники идет речь.

Также было заявлено о новом пакете «военной помощи» Киеву на общую сумму $775 млн в рамках указа президента США Джо Байдена. Планируется поставка 1,5 тыс. противотанковых ракет TOW и 100 систем Javelin. В течение 2–3 месяцев предполагается передать зенитные ракетные комплексы NASAMS и сосредоточиться на укреплении авиапарка страны.

Ранее в этот день один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков отметил, что страны Запада начали открыто поставлять оружие вооруженным силам Украины практически в неограниченном количестве.

10 августа американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется, чтобы отстоять свой суверенитет.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящей РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 5 июля отметил, что часть поставляемого украинской стороне оружия оказывается на черном рынке. 21 июля стало известно, что полицейская служба Европейского союза выявила случаи контрабанды оружия и военной продукции, ранее поставленных Киеву. Представитель ведомства Ян Оп Ген Оорт выразил опасение, что оно может попасть в руки террористов.

О начале спецоперации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения в регионе обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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