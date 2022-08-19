Реклама
Прямой эфир
Мир
Сотрудники ЗАЭС обратились к Киеву с требованием прекратить обстрелы
Происшествия
Губернатор Севастополя заявил о сработавших системах ПВО
Мир
Байден поручил выделить Украине новый пакет военной помощи на $775 млн
Мир
Цена газа в Европе превысила $2700 после новости о приостановке работы СП
Мир
Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Мир
Власти Румынии приняли решение о высылке российского дипломата
Мир
В Госдепе рассказали о сложностях с введением дальнейших санкций против России
Мир
Макрон выразил желание еще раз созвониться с Путиным
Мир
Российские ПВО отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС со стороны ВСУ
Мир
США призвали Зеленского посетить саммит G20 в случае визита Путина
Мир
«Газпром» предупредил о полной остановке «Северного потока»
Мир
Власти Эстонии предложат ЕК ввести восьмой пакет антироссийских санкций
Сюжет:

Пентагон допустил поставки Киеву оружия, способного «изменить ситуацию на поле боя»

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пентагон рассматривает возможности поставок вооружений Киеву, которые бы «позволили изменить ситуацию на поле боя» на юге и востоке страны, заявила на брифинге 19 августа представительница ведомства.

«Для контроля за поставками оружия на Украину нужно ввести эмбарго»
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский — о роли организации в будущих переговорах Москвы и Киева

«Мы изучаем новые средства, которые позволят им успешно действовать в плане изменения поля боя не только на востоке, но и на юге», — сказала она, не уточнив, о каких видах оружия и военной техники идет речь.

Также было заявлено о новом пакете «военной помощи» Киеву на общую сумму $775 млн в рамках указа президента США Джо Байдена. Планируется поставка 1,5 тыс. противотанковых ракет TOW и 100 систем Javelin. В течение 2–3 месяцев предполагается передать зенитные ракетные комплексы NASAMS и сосредоточиться на укреплении авиапарка страны.

Ранее в этот день один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков отметил, что страны Запада начали открыто поставлять оружие вооруженным силам Украины практически в неограниченном количестве.

10 августа американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется, чтобы отстоять свой суверенитет.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящей РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 5 июля отметил, что часть поставляемого украинской стороне оружия оказывается на черном рынке. 21 июля стало известно, что полицейская служба Европейского союза выявила случаи контрабанды оружия и военной продукции, ранее поставленных Киеву. Представитель ведомства Ян Оп Ген Оорт выразил опасение, что оно может попасть в руки террористов.

О начале спецоперации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения в регионе обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022