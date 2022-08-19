«Известия» показали кадры допроса военнопленного украинца

В распоряжении «Известий» в пятницу, 19 августа, появились кадры допроса военного Украины, которого взяли в плен в результате зачистки города Марьинки Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Нас в фургоне закрытом привезли. Начало смеркаться, и тут командир кричит: «Быстрее, быстрее!» — вспоминал военнопленный.

Кроме того, мужчина признался, что в обычной жизни работал ветеринаром. Он подчеркнул, что не владеет информацией, сколько именно военных Украины находилось в засаде.

Ранее в этот день корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага поделился кадрами зачистили в центре Марьинки, где украинские военные устроили засаду.

Накануне посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник рассказал «Известиям», что на линии Пески – Марьинка – Авдеевка союзные силы уверенно идут вперед. Авдеевку, где еще остались мощные укрепления, по его словам, брать, скорее всего, не будут, а обойдут и лишат ее гарнизон снабжения, после чего там нельзя будет удержаться.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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