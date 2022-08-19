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Двое альпинистов сорвались со скалы в горах Карачаево-Черкесии

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Фото: МЧС РФ
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В горах Карачаево-Черкесии двое альпинистов сорвались со скалы, сообщили в региональном главке МЧС РФ.

«В дежурную смену поступило сообщение о том, что при спуске с вершины Двойняшка в ущелье Узункол Карачаевского района со скалы сорвалась двойка альпинистов», — сказано в сообщении.

МЧС отмечает, что группа альпинистов нашла тело одного из сорвавшихся на леднике, тело второго не найдено.

«В 18:00 10 спасателей и две единицы техники выдвинулись на место происшествия», — подчеркнули в пресс-службе.

В горах Эльбруса 13 августа погиб альпинист.

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