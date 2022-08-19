Двое альпинистов сорвались со скалы в горах Карачаево-Черкесии
В горах Карачаево-Черкесии двое альпинистов сорвались со скалы, сообщили в региональном главке МЧС РФ.
«В дежурную смену поступило сообщение о том, что при спуске с вершины Двойняшка в ущелье Узункол Карачаевского района со скалы сорвалась двойка альпинистов», — сказано в сообщении.
МЧС отмечает, что группа альпинистов нашла тело одного из сорвавшихся на леднике, тело второго не найдено.
«В 18:00 10 спасателей и две единицы техники выдвинулись на место происшествия», — подчеркнули в пресс-службе.
В горах Эльбруса 13 августа погиб альпинист.