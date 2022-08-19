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В Чувашии мать на машине наехала на своего двухлетнего ребенка

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Фото: МВД по Чувашской Республике
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В деревне Мыслец Шумерлинского района Чувашской Республики мать, сдавая на машине задним ходом, наехала на собственного ребенка, передает МВД по Чувашии.

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Сообщается, что ЧП произошло в пятницу, 19 августа, примерно в 18:30.

«34-летняя жительница указанного населенного пункта (деревня Мыслец. — Ред.) на автомашине ВАЗ-2111 совершила наезд на своего двухлетнего сына. По предварительным данным, наезд произошел при движении автомашины задним ходом, когда женщина-водитель отъезжала от дома. <…> Внешних признаков опьянения у водителя нет», — уточняется на сайте Министерства внутренних дел РФ.

Малыша с травмами доставили в больницу. Обстоятельства случившегося на данный момент расследуются.

15 августа прокуратура Москвы сообщила о ДТП на севере столицы, в котором госпитализировали трех человек. Такси столкнулось с автомобилем BMW, после чего таксиста занесло на тротуар, где находились женщина и восьмилетний ребенок.

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