Штурмовые группы союзных сил зачистили квартал в центре Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР), где украинские военные устроили засаду. Кадрами события 19 августа поделился корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага.

Союзные силы прошли по центральным районам города и встретили крупную засаду вооруженных сил Украины (ВСУ). Они запросили танковую поддержку, после чего зачистили целый квартал.

В результате шесть украинских военных уничтожены, еще один взят в плен.

Накануне посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник рассказал «Известиям», что на линии Пески – Марьинка – Авдеевка союзные силы уверенно идут вперед. Авдеевку, где еще остались мощные укрепления, по его словам, брать, скорее всего, не будут, а обойдут и лишат ее гарнизон снабжения, после чего там нельзя будет удержаться.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».