В результате обстрела военными Украины в Кировском районе Донецка погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в штабе теробороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Вооруженные формирования Украины (ВФУ. — Ред.) обстреляли Кировский район Донецка, по улице Ушакова в поселке Лозовском убиты мужчина 1949 года рождения и женщина 1951 года рождения», — отмечается в Telegram-канале штаба в пятницу, 19 августа.

Днем ранее мирная жительница 1961 года рождения погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.

16 августа появилась информация о гибели мирной жительницы в Червоногвардейском районе Макеевки ДНР в результате атаки со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ).

12 августа мэр Горловки Иван Приходько заявил о гибели мирной жительницы в результате обстрела украинскими боевиками Новогорловки.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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