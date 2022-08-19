Пушилин не исключил высшей меры наказания для новой группы задержанных наемников

Новая группа захваченных в плен на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) иностранных наемников может получить высшую меру наказания, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

«Что касается следующей группы наемников, 15-го числа над которыми состоялось первое судебное заседание, значит, это те пять человек — из Хорватии, Швеции, Великобритании — они в процессе. С учетом тех статей, которые им предъявляются, статьи достаточно серьезные, и здесь я бы не стал исключать высшей меры наказания», — рассказал он.

Глава республики также отметил, что вынесением приговора пойманным наемникам будет заниматься суд.

Ранее, 15 августа, в Верховном суде ДНР огласили обвинение пятерым иностранным наемникам, воевавшим на территории Донбасса на стороне вооруженных сил Украины.

Шведу Матиасу Густавссону, хорвату Векославу Пребегу, британцу Джону Хардингу вменяют в вину участие в военных действиях в качестве наемника и обучение для насильственного захвата власти. Британца Эндрю Хилла обвиняют в участии в военных действиях в качестве наемника, гражданина Великобритании Дилана Хили — в вербовке наемников.

Первым троим иностранцам грозит смертная казнь. Все пятеро наемников не признали свою вину и не согласились с обвинением.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 августа сообщил, что в Соединенных Штатах обеспокоены возможными обвинениями в отношении этих наемников.

Ранее, 9 июня, Верховный суд ДНР приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и подданного Марокко Брагима Саадуна к смертной казни. Защита осужденных подала апелляции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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