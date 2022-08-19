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В Госдепе рассказали о сложностях с введением дальнейших санкций против России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Возможное дальнейшее ужесточение режима односторонних американских рестрикций в отношении России связано со множеством вопросов. Это признал 19 августа координатор санкционной политики Вашингтона Джеймс О'Брайен, работающий в структуре Госдепартамента.

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«Наш план заключается в том, чтобы продолжать выкатывать больше и больше санкций. Но есть множество вопросов относительно того, какого рода санкции и в какой последовательности их [следует вводить]. И поэтому мы прорабатываем их», — заявил представитель Госдепартамента на брифинге для иностранных журналистов.

О‘Брайен добавил, что такой подход будет применяться до тех пор, пока Россия не прекратит специальную военную операцию по защите Донбасса на Украине. Он также отметил, что введение новых санкций будет обсуждаться в контексте более широкой дискуссии относительно стратегии их дальнейшего применения в перспективе.

Ранее в пятницу стало известно, что минфин США ослабил некоторые ограничения в отношении России, разрешив сделки, связанные с закрытием счетов физлиц в банковских учреждениях, подпавших под антироссийские санкции. Кроме того, минфин США исключил из-под санкций выплаты пенсий гражданам, не находящимся на территории РФ.

Тогда же О'Брайен отметил, что Соединенные Штаты хотят сделать так, чтобы РФ оставалась важным поставщиком продовольствия и удобрений на мировом рынке, невзирая на введенные санкции. О'Брайен также добавил, что власти США знают о сбоях и сложностях при экспорте Россией продовольствия и удобрений, которые образовались после введения санкций.

В свою очередь, заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вне зависимости от того, планирует ли коллективный Запад вводить против России новые санкции или нет, задачи специальной военной операции (СВО) по защите мирных жителей Донбасса будут выполнены.

Страны ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и США начали вводить санкции против РФ в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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