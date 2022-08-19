Новым гендиректором Госфильмофонда стал Александр Павлов

Генеральным директором Госфильмофонда (ГФФ) назначен Александр Павлов, сообщили 19 августа в Министерстве культуры РФ. На этом посту он сменил Романа Чистякова.

«Коллективу нового руководителя 19 августа представили первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин и директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко», — говорится в сообщении.

Павлов родился 16 июня 1960 года в Новосибирске. Окончил Донецкий государственный университет по специальности физика. Работал в высших органах государственной власти РФ. С 2008 года руководил некоммерческим партнерством инновационной деятельности «Мосгоруслуга».

Как отметил обозреватель «Известий» Сергей Сычев, после ухода Николая Бородачева, который 17 лет возглавлял Госфильмофонд, руководство менялось несколько раз. Так, с 2018 года на этом посту были Вячеслав Тельнов, Сергей Алексеев, Николай Малаков, Елена Филатова, Роман Чистяков.

«Сложность заключается в том, что управление ГФФ — задача исключительной сложности. Она связана и с сохранением имеющихся архивов, и с их оцифровкой, и с реставрацией, и именно благодаря ГФФ, хотя не только ему, в российский прокат регулярно выходят 4К-версии советских хитов», — отметил он.

Кроме того, фонд занимается организацией ежегодного фестиваля для киноведов, сотрудничает с другими организациями во всем мире, участвует в различных мероприятиях.

«Все эти годы для ГФФ идет поиск руководителя, который бы каким-то образом справился с этой махиной и вывел бы ее на мировой уровень. Временами кажется, что это невозможно. Но достаточно оказаться хоть раз в Белых Столбах и прикоснуться к старым пленкам, чтобы понять, насколько это всё же необходимо», — заключил Сычев.

Как сообщалось 6 июля, с 2020 года Госфильмофонд оцифровал почти 10 тыс. пленочных фильмов. В Минкультуры уточнили, что планируется включить эти фильмы в дистрибуторскую деятельность.