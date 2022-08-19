Кудряшов заявил о возвращении Гассиева «в былое русло» на поединке

Бой против американца Карлуза Уэлча вернет Мурата Гассиева в былое русло и позволит ему начать продвижение в супертяжелом весе. Об этом «Известиям» заявил боксер Дмитрий Кудряшов.

«Был длительный простой. И такие, как Уэлч, — это ребята, которые могут вернуть в былое русло Мурата. Сейчас этот бой нужен Мурату, чтобы почувствовать себя, чтобы прийти в форму и встать на правильные рельсы. Как сам Мурат говорит, сейчас все травмы позади, со здоровьем всё в порядке, поэтому начинать нужно постепенно. Уэлч — как раз тот самый вариант», — отметил он.

По мнению Кудряшова, Гассиев достаточно молод и у него есть все шансы демонстрировать результат, главное — избегать травм.

Накануне бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что Гассиев обладает огромным потенциалом в супертяжелом весе. Он напомнил россиянину, чтобы тот был внимательнее с хитрыми, работающими на расстоянии соперниками.

28-летний Мурат Гассиев — бывший чемпион мира по версиям IBF (2016–2018) и WBA (2018) в первом тяжелом весе. На его счету числятся 30 поединков, в 21 из которых он одержал победу нокаутом. У его соперника, 42-летнего Уэлча, в копилке 24 боя, из которых 19 побед — нокаутом.

26 августа Гассиев выступит на турнире «Битва у крепости Калемегдан», поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.