Тамбовские аграрии приступили к уборке сахарной свеклы

В Тамбовской области аграрии приступили к уборке сахарной свеклы. В 2022 году площадь сева была увеличена до 105 тыс. га, сообщает региональная администрация.

Традиционно больше всего земли под свеклу отведено в Мордовском районе — 17,5 тыс. га. В Ржаксинском районе под эту культуру отдано более 11 тыс. га полей.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», в прошлом году площадь сева сахарной свеклы достигала 98 тыс. га. Увеличение площади полей позволит повысить производство сахара, а также стабилизировать цены на продукт в текущем году.

На сегодняшний день приемку свеклы запустили два завода. В конце августа ее начнут принимать и другие заводы региона.