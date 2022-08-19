Житель Самарской области ожидает суда за убийство знакомого

В Самарской области завершено расследование уголовного дела об убийстве и угрозе убийством. Фигурантом по нему проходит 41-летний житель Сергиевского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, 30 апреля обвиняемый в подсобке общежития в поселке Суходол распивал спиртное со своим знакомым и предложил сходить в гости к соседу. Получив отказ, мужчина ударил оппонента рукой в грудь и начал угрожать ножом.

Затем обвиняемый направился к соседу. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес хозяину жилища 13 ударов табуретом, а затем шесть ударов ножом в шею и туловище. Потерпевший скончался на месте, пишет НИА «Самара».

Расследование уголовного дела по ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), ст. 105 УК РФ («Убийство») завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.