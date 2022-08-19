Пилоты Ethiopian Airlines проспали заход самолета на посадку

Пилоты пассажирского самолета Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines проспали запланированную посадку в аэропорту Аддис-Абебы. Об этом сообщает The Aviation Herald.

«Самолет прошел точку снижения <…> и продолжил движение по маршруту, установленному для захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 25L, однако не снижаясь. (Центр) УВД (Управление воздушным движением) несколько раз безуспешно пытался связаться с экипажем. После пролета взлетно-посадочной полосы 25L <…> автопилот отключился, сигнализатор отключения разбудил экипаж, который затем маневрировал самолетом для безопасной посадки на взлетно-посадочную полосу 25L примерно через 25 минут после пролета взлетно-посадочной полосы», — указано в сообщении.

Агентство добавило, что после посадки самолет пробыл на земле 2,5 часа, после чего отправился на следующий вылет.

Авиакомпания пока официально никак не прокомментировала инцидент.

Ранее, 17 августа, пресс-служба иркутского аэропорта сообщила о том, что самолет Ан-24, вылетевший из Иркутска по направлению к Таксимо, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя. Отмечается, что самолет благополучно приземлился, пострадавших нет.