Реклама
Прямой эфир
Мир
Сотрудники ЗАЭС обратились к Киеву с требованием прекратить обстрелы
Мир
Басурин заявил о боях за населенные пункты Красногоровка и Тоненькое в ДНР
Мир
Путин отметил роль выборов в развитии демократической системы в РФ
Туризм
Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу виз российским туристам
Мир
Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Мир
Власти Румынии приняли решение о высылке российского дипломата
Мир
В Госдепе рассказали о сложностях с введением дальнейших санкций против России
Мир
Макрон выразил желание еще раз созвониться с Путиным
Туризм
Таиланд увеличит срок безвизового пребывания для россиян до 45 дней
Общество
Правительство РФ выделило еще 400 млрд рублей на трассу М-12
Мир
«Газпром» предупредил о полной остановке «Северного потока»
Мир
Власти Эстонии предложат ЕК ввести восьмой пакет антироссийских санкций

Пилоты Ethiopian Airlines проспали заход самолета на посадку

0
Фото: Global Look Press/Federico Gambarini
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пилоты пассажирского самолета Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines проспали запланированную посадку в аэропорту Аддис-Абебы. Об этом сообщает The Aviation Herald.

«Самолет прошел точку снижения <…> и продолжил движение по маршруту, установленному для захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 25L, однако не снижаясь. (Центр) УВД (Управление воздушным движением) несколько раз безуспешно пытался связаться с экипажем. После пролета взлетно-посадочной полосы 25L <…> автопилот отключился, сигнализатор отключения разбудил экипаж, который затем маневрировал самолетом для безопасной посадки на взлетно-посадочную полосу 25L примерно через 25 минут после пролета взлетно-посадочной полосы», — указано в сообщении.

Агентство добавило, что после посадки самолет пробыл на земле 2,5 часа, после чего отправился на следующий вылет.

Авиакомпания пока официально никак не прокомментировала инцидент.

Ранее, 17 августа, пресс-служба иркутского аэропорта сообщила о том, что самолет Ан-24, вылетевший из Иркутска по направлению к Таксимо, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя. Отмечается, что самолет благополучно приземлился, пострадавших нет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022