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Генерал-майор полиции в отставке рассказал о призвании офицера

Генерал-майор полиции в отставке Яневский: офицер — это тот, кто защищает Родину и тех, кому он присягнул
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Член президиума российской общественной организации «Офицеры России» генерал-майор полиции в отставке Александр Яневский рассказал «Известиям» о важности празднования Дня офицера России 21 августа.

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По словам Яневского, история Российского государства начиная с XVII века тесно связана с офицерами.

«Офицером всегда было быть почетно. Офицер — это человек, который защищает прежде всего Родину, семью, близких, знакомых и тех, кому он присягнул. Он дает присягу на всю жизнь и не имеет права от нее отказаться. Как бы ни было ему тяжело и трудно, но офицер всегда должен преодолевать тяготы и лишения воинской службы. За счет офицеров держится наше государство, и так будет всегда», — подчеркнул он.

По мнению Яневского, праздник должен отмечаться в России так же, как 23 февраля. Он отметил, что в каждой российской семье есть офицеры или же такие знакомые.

«Наверное, надо собраться за столом, поговорить, вспомнить этих людей, пожелать удачи и успехов нашим офицерам, которые защищают нашу страну», — заключил Яневский.

Звание офицера в России впервые появилось в XVII веке во время правления Петра Великого. Царь сформировал офицерский корпус, в который входили представители дворянства. У офицеров был неписаный кодекс чести, который регламентировал поведение военнослужащих в обществе. По сути, эти правила основывались на моральных представлениях общества. Так, согласно этому своду правил, офицеру нельзя было обманывать, хвастаться, брать и давать деньги в долг, применять грубую силу во время спора или вести себя скандально. Нарушивший кодекс офицер с трудом возвращал себе прежнюю репутацию.

Хотя праздник не закреплен на законодательном уровне, 21 августа он широко отмечается в больших и военных городах. В домах офицеров устраивают концерты, военнослужащих поздравляют друзья, семьи и коллеги.

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