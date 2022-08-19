Движение на двух улицах ограничат в Барнауле

В Барнауле введут временные ограничения движения на улицах 65 лет Победы и Водопроводной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 22 августа по 21 сентября планируется перекрыть участок улицы 65 лет Победы на пересечении с улицей Сергея Семенова. Меры приняты в связи со строительством дороги по улице 65 лет Победы на отрезке он Энтузиастов до Сергея Семенова.

Как уточняет altapress.ru, на Водопроводной ограничения продлятся с 23 августа по 13 сентября. Дорогу перекроют от дома № 99 до дома № 103 по бульвару 9 Января. Причиной является запланированный ремонт тепловой сети.

Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.

15 августа сообщалось, что новый дорожный участок протяженностью свыше 800 м построят в Барнауле. Стоимость контракта превысила 120 млн рублей.