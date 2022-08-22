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Аналитики подсчитали траты родителей на подготовку к школе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В августе этого года родители потратят порядка 2,8 тыс. рублей на школьные нужды, прогнозируют аналитики проекта Tinkoff Data.

При помощи искусственного интеллекта сервиса ETNA от «Тинькофф» они также проанализировали, как изменились расходы людей с детьми в последний летний месяц за четыре года. Для этого они взяли за основу средние траты родителей в январе— юле и сравнили их с расходами в августе. Разница между показателями — это и есть то, сколько уйдет на подготовку к школе.

До пандемии средние ежемесячные траты составляли около 40 тыс. рублей, однако в августе расходы традиционно вырастали, например в 2019 году на 6,7%, до 42,4 тыс. Эксперты отметили, что траты людей с детьми на школьные нужды в 2022 году вернутся к доковидному уровню. В 2020-м, в разгар пандемии, траты в августе у родителей выросли на 7,4 тыс., однако аналитики связывают это с тем, что к концу лета были сняты действовавшие продолжительное время ограничительные меры, а это повлекло рост расходов в целом.

При этом самые высокие траты в августе этого года, по мнению аналитиков, будут у жителей Екатеринбурга (5072 рубля), а самые низкие — у ростовчан (893 рубля).

«Этот августовский пик расходов у родителей складывается из трех категорий товаров — канцтоваров, книг и одежды», — рассказали в «Тинькофф Журнале». На канцтовары больше всего потратят в Новосибирске (1483 рубля), лидером по расходам на книги станет Краснодар (1940 рублей), а самые высокие траты на одежду прогнозируются у родителей из Москвы (13 458 рублей).

Кроме того, выяснилось, что среднемесячные траты родителей примерно на треть выше, чем у людей, у которых нет детей: 38 тыс. против 29 тыс. У бездетных самые большие расходы зафиксированы в декабре, перед новогодними праздниками.

Аналитика подготовлена на основе обезличенных данных клиентов «Тинькофф». Учитывались ежемесячные расходы жителей российских городов-миллионников с января 2018 года по июль 2022 года. Анализировались только покупки по карте.

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