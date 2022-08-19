Минпромторг заявил о готовности предприятий России снабжать МЧС оборудованием

Отечественные производители готовы предложить МЧС свою продукцию. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщили в Минпромторге РФ журналистам.

Отмечается, что российские производители освоили выпуск систем охранно-пожарной сигнализации, а также систем оповещения и управления эвакуацией.

Государство поддерживает развитие производства, выделяя субсидии на проекты по разработке конструкторской документации на критические комплектующие изделия, также на некоторые затраты на создание электронной компонентной базы и модулей. Кроме того, для отрасли радиоэлектронной промышленности введены льготы в качестве пониженных ставок по налогу на прибыль организаций и тарифов страховых взносов, которые распространяются не только на разработчиков, но и производителей ЭКБ и электронной продукции.

Силами российских производителей освоено производство электрических и автономных дожимных компрессоров — ПТС. Скорость наполнения кислородных баллонов составляет не больше пяти минут, уточнили в Минпромторге.

Сообщается, что производители аварийно-спасательного инструмента благодаря высокому уровню локализации не испытывают проблем с комплектующими.

По пожарным каскам российские производители способны закрыть всю потребность рынка.

Таким образом Минпромторг ответил на заявление, сделанное ранее в пятницу первым заместителем главы МЧС РФ Александром Чуприяном о том, что не хватает российского оборудования, комплектующих, сырья для изготовления средств личной защиты пожарных и спасателей.