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Названа дата появления аналога «Макфлурри» во «Вкусно — и точка»

Аналог «Макфлурри» появится во «Вкусно — и точка» 22 августа
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Фото: Global Look Press/imago stock&people via www.imago
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Аналог «Макфлурри» — «Айс Де Люкс Ананас» появится в меню сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которая заменила ушедший с российского рынка McDonald's, 22 августа. Об этом «Известиям» в пятницу, 19 августа, заявили в компании.

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Мороженое будет во всех заведениях, кроме расположенных на Дальнем Востоке. В этом регионе оно появится в конце месяца.

«Это будет мороженое из натурального цельного молока с топпингом спелого ананаса, его будут продавать не только днем, но и во время завтраков, плюс ночью», — рассказали во «Вкусно — и точка».

О том, что аналог «Макфлурри» появится в сети ресторанов, стало известно 25 июля. Тогда гендиректор новой сети Олег Пароев рассказал, что помимо мороженого в меню будет добавлен аналог «Биг Мака». По его словам, по вкусу блюда не будут отличаться от оригиналов.

Сеть «Вкусно — и точка» пришла на смену McDonald's после того, как компания объявила о приостановке работы в России 14 марта. 19 мая стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Александру Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.

8 июля в открывающихся ресторанах «Вкусно — и точка» возникли проблемы с картофелем фри: его не будет до осени 2022 года. Как объяснили во «Вкусно — и точка», проблемы с картошкой фри возникли в связи с отказом крупнейших зарубежных производителей поставлять в Россию свою продукцию.

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