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США ослабили некоторые санкции в отношении России

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Минфин США разрешил сделки, связанные с закрытием счетов физлиц в банковских учреждениях, подпавших под антироссийские санкции. Об этом в пятницу, 19 августа, говорится в генеральной лицензии американского министерства финансов.

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В документе отмечается, что лицам, не находящимся под санкциями, разрешается проводить операции, необходимые для закрытия счетов в попавших под санкции банках РФ «независимо от их местонахождения». Также им разрешается «перевести всю остающуюся на счету сумму и другое имущество на счету на принадлежащие этому лицу счета в не попавших под санкции финансовых институтах».

Кроме того, минфин США исключил из-под санкций выплаты пенсий гражданам, не находящимся на территории РФ.

«Разрешить трансакции, связанные с пенсионными платежами гражданам США и не гражданам США, которые находятся за пределами Российской Федерации», — говорится в документе.

Это уже не первый раз, когда западные страны ослабляют свои санкции, введенные против России. Так, например, 1 августа власти Великобритании сообщили, что ослабили санкции в авиационной отрасли для лиц, связанных с Россией. «Генеральная лицензия была пересмотрена. <...> Это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, <...> при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии», — говорится в документе.

Из документа следует, что эти меры относятся к определенным авиационным товарам и технологиям, в том числе к авиационным газотурбинным двигателям и специально разработанным для них комплектующим. При этом послабления не распространяются на военные товары и технологии.

Страны ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и США начали вводить санкции против РФ в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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