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Гутерриш поддержал идею демилитаризации Запорожской АЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Если Запорожская АЭС будет демилитаризована, проблема будет решена. Об этом 19 августа во время посещения порта Одессы заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

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Этот вопрос в числе других был поднят на встрече Гутерриша, Эрдогана и Зеленского

«Очевидно также, что электричество с Запорожской АЭС — это украинское электричество, и оно необходимо, особенно зимой, украинцам, и этот принцип надо полностью уважать», — цитирует Гутерриша его офис.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории ЗАЭС с украинских огневых позиций, находящихся в Никополе.

Как рассказал «Известиям» бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе, демилитаризация Запорожской АЭС приведет к прерыванию спецоперации по защите Донбасса. Он отметил, что Россия на это не пойдет.

18 августа Гутерриш отмечал, что ООН может обеспечить логистику и безопасность визита Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию, если это решение поддержат Украина и Россия.

Украинская армия регулярно обстреливает территорию ЗАЭС.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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