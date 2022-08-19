Гутерриш поддержал идею демилитаризации Запорожской АЭС
Если Запорожская АЭС будет демилитаризована, проблема будет решена. Об этом 19 августа во время посещения порта Одессы заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
«Очевидно также, что электричество с Запорожской АЭС — это украинское электричество, и оно необходимо, особенно зимой, украинцам, и этот принцип надо полностью уважать», — цитирует Гутерриша его офис.
По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории ЗАЭС с украинских огневых позиций, находящихся в Никополе.
Как рассказал «Известиям» бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе, демилитаризация Запорожской АЭС приведет к прерыванию спецоперации по защите Донбасса. Он отметил, что Россия на это не пойдет.
18 августа Гутерриш отмечал, что ООН может обеспечить логистику и безопасность визита Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию, если это решение поддержат Украина и Россия.
Украинская армия регулярно обстреливает территорию ЗАЭС.
Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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