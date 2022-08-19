Макрон выразил желание еще раз созвониться с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассчитывает продолжить переговоры со своим российским коллегой, президентом РФ Владимиром Путиным, в ближайшее время. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Два президента снова поговорят друг с другом на эту тему (угроза ядерной безопасности в Европе на фоне боевых действий вокруг Запорожской АЭС) в ближайшие дни после обсуждений между техническими группами и до развертывания миссии», — указано в пресс-релизе.

Ранее 19 августа Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины. В пресс-службе Кремля отметили, что главы двух государств отметили важность скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку.

До этого последняя беседа президентов РФ и Франции состоялась 28 мая, когда прошел трехсторонний телефонный разговор с участием также канцлера ФРГ Олафа Шольца. Лидеры трех стран обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине.

Ранее в пятницу стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация может обеспечить логистику и безопасность визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если это решение поддержат Украина и Россия.

12 августа постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН подчеркнул, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской АЭС, день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.