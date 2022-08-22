Бить или не пить

В середине августа президент России Владимир Путин призвал излишне не поднимать стоимость спиртного в рамках борьбы с алкоголизмом. Глава государства абсолютно правильно определил направления в этой работе. До 2020 года правительство реализовало довольно успешные меры, как отметила ВОЗ, определив госполитику по снижению потребления алкоголя. Теперь она требует современных подходов.

Запреты и повышение акцизов на алкоголь приводят к активизации теневого сектора и увеличению нерегистрируемого потребления кустарной продукции. Бутлегеры используют неучтенный спирт. По ошибке в нелегальную продукцию попадает ядовитый метанол. Метанольные отравления уносят жизни около 1 тыс. россиян в год. Производство самогона не для продажи разрешено. Но при нарушении технологии также можно отравиться, плюс участились случаи взрывов самогонных аппаратов. А государство не может проконтролировать качество, не получает акцизы и другие налоговые отчисления.

С другой стороны, невозможно кустарным способом легально производить для продажи даже качественные спиртные напитки. Одна только лицензия стоит 9,5 млн. руб, не говоря про многочисленные лицензионные требования. Сектор нуждается в легализации за счет снижения порога входа на рынок. Некоторые отдаленные районы вообще не имеют магазинов с официальной лицензией на продажу алкоголя, а населению накладно платить за легальную алкогольную продукцию. Последствия, к сожалению, известны.

Но и легальный алкоголь вызывает широкий спектр негативных последствий употребления. Для дальнейшего снижения потребления спиртного населением необходимы меры, нацеленные, прежде всего на подрастающее поколение.

Конечно, надо исключить массированную пропаганду потребления алкоголя на телевидении и в кино. У нас алкоголь стал не только частью духовной культуры, как сам кинематограф, но и уже проник в физическую культуру. Производят фильмы про спорт, где тренеры пьют, при этом воспитывают великих спортсменов. Они тоже пьют, переживая, а потом становятся чемпионами.

А в реальной жизни Футбольный союз России (и не только) добивается не только рекламы, но и продажи пива на стадионах, где значительная часть публики — несовершеннолетние. Пиво — это 80% всей потребляемой в России алкогольной продукции. Закон о защите детей от вредной информации, в котором прописана недопустимость демонстрации потребления алкоголя в дневное время, больше десяти лет не исполняется абсолютным большинством телеканалов. Минздрав предлагает дальнейшие ужесточение возрастного ценза на продажу алкогольной продукции, при этом аптеки могут круглосуточно торговать 60-градусной настойкой боярышника без всякого возрастного ценза. Конечно, запреты не помогают.

На мой взгляд, вместо экспериментов по продаже пива на стадионах необходима эффективная пропаганда здорового образа жизни. Самое лучшее — открытие сети фитнес-центров на средства регионального бюджета и на основе государственно-частного партнерства. Такие центры могут быть даже самоокупаемыми.

Необходима организация проведения массовых соревнований по бодибилдингу, легкой атлетике, игровым видам спорта, экзотическим видам спорта. Спартакиады школьников, студентов, соревнования для людей старших поколений. Нужны поручения местным властям об организации культурно массовых, творческих, юмористических, кулинарных, музыкальных и других мероприятий с играми, состязаниями, конкурсами и главное, но без алкоголя. Причем их надо проводить постоянно. Надо учить людей развлекаться без спиртного. Для этого, как правило, уже есть готовая инфраструктура (клубы, площадки). Первое в мире турагентство появилось в целях организации безалкогольных путешествий. Необходима организация безалкогольных туров и походов, паломничеств.

В компетенции региональных властей вопросы размещения наружной рекламы. В том числе, социальной. Прежде всего, необходимо напомнить об ответственности родителей перед детьми за вовлечение в пьянство. Вовлечением, например, является участие детей в общих застольях с алкоголем. Родители ответственны также и перед будущими детьми. Важно в социальной рекламе напомнить об ответственности собутыльников, которые позволили сесть выпившему за руль. Демотиваторы также могут сработать, особенно вблизи супермаркетов и алкомаркетов. Важно создание благоприятной бизнес среды для молодежи, снятие излишних барьеров для открытия бизнеса, получения торговых мест, выделения земельных участков. Это под силу региональным властям.

Задача снижения потребления алкоголя во многом пересекается с патриотическим воспитанием, которое не может быть не привязано к малой родине, своему селу, своему городу, своей области.

Автор — руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики

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