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Спецслужбы Украины организовали подрыв опоры ЛЭП у Мелитополя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Украинские спецслужбы организовали подрыв одной из опор ЛЭП недалеко от Мелитополя, еще одну диверсию удалось предотвратить. Об этом сообщил 19 августа член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

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«Около 12 часов дня 17 августа полицейские Запорожской области получили сообщение о взрыве в 500 м от поста «Южный» Мелитополя. Как выяснилось, произошел подрыв одной из четырех опор высоковольтной ЛЭП, от которого та разрушилась, но подача электроэнергии не нарушилась», — указал Рогов в своем Telegram-канале.

Представитель главного совета ВГА также добавил, что на одной из трех оставшихся опор ЛЭП полицейские-кинологи нашли еще одну взрывчатку с таймером на 12:40. Взрывное устройство было обезврежено.

16 августа лидер организации «Гражданский корпус «Азов» (создана при одноименной группировке, которая признана террористической и запрещена в РФ) Вадим Кравченко рассказал корреспонденту «Известий», как радикалов в Херсоне готовили к диверсиям и покушениям на чиновников. По его словам, он координировал группы украинских диверсантов и следил за перемещениями военной техники и представителей администрации региона. Кравченко подчеркнул, что планировался взрыв на железной дороге, а также поджог паспортного стола.

Ранее, 10 августа, Рогов сообщил, что в центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе произошел взрыв. В результате в помещении были выбиты стекла, но существенных разрушений не было. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. По его мнению, цель теракта — запугать мирное население и сорвать оказание помощи людям.

11 июля Киев совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту. Как заявил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов, Сигуту не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны.

Ранее, 2 июля, в Запорожской области в поселке Акимовка под Мелитополем сторонники Киева обстреляли грузовой поезд из гранатомета. Как пояснил Рогов, таким образом они пытаются сорвать налаживание мирной жизни на освобожденной территории.

Часть Запорожской области перешла под контроль российских военных в ходе специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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