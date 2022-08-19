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В Эстонии заявили о планах перезахоронить 22 могилы советских солдат

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Фото: twitter.com
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Комиссия по воинским захоронениям Эстонии приняла решение перезахоронить 22 воинских захоронения, пять из которых уже раскопаны Военным музеем страны. Об этом 19 августа сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

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Отмечается, что в первую очередь перезахоронению подвергнутся могилы, которые расположены «в неподходящих для этого местах» — парках, зеленых зонах, городских скверах и густонаселенных районах.

«Те места, где люди перемещаются и где захоронение человеческих останков вне кладбищ нецелесообразно», — указал директор музея Хеллар Лилл.

Как сообщает СМИ, при раскопках могилы в Отепя останков воинов в захоронении не оказалось, а те, которые выкопаны в поселке Ныо, будут перезахоронены в сентябре на кладбище в том же населенном пункте. В настоящее время раскопок ожидают еще 17 военных захоронений, однако их список всё время растет. Самая большая могила на очереди находится в парке Раади в Тарту.

Накануне стало известно, что Россия направила ноту протеста в эстонское министерство иностранных дел из-за сноса монумента танку Т-34. Как напомнил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, в общей сложности за последнее время в Эстонии демонтировали порядка 15 мемориалов СССР. Он также указал, что снос военных памятников в странах Балтии является кощунством по отношению к памяти павших воинов.

16 августа ERR сообщила о том, что демонтированный с постамента в Нарве советский танк-памятник Т-34 перевезен в Эстонский военный музей в Виймси. На демонтаж танка ушло около трех часов. Из-за опасений протестов жителей полиция ввела комендантский час вблизи памятника: дороги были закрыты для транспорта и пешеходов.

6 августа стало известно, что власти Эстонии учредили комиссию по монументам, которая в режиме секретности готовит планы по демонтажу надгробий и памятников с символикой СССР.

21 июля сообщалось, что в Эстонии до конца года планируют снести все памятники солдатам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

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