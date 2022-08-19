В Эстонии заявили о планах перезахоронить 22 могилы советских солдат
Комиссия по воинским захоронениям Эстонии приняла решение перезахоронить 22 воинских захоронения, пять из которых уже раскопаны Военным музеем страны. Об этом 19 августа сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
Отмечается, что в первую очередь перезахоронению подвергнутся могилы, которые расположены «в неподходящих для этого местах» — парках, зеленых зонах, городских скверах и густонаселенных районах.
«Те места, где люди перемещаются и где захоронение человеческих останков вне кладбищ нецелесообразно», — указал директор музея Хеллар Лилл.
Как сообщает СМИ, при раскопках могилы в Отепя останков воинов в захоронении не оказалось, а те, которые выкопаны в поселке Ныо, будут перезахоронены в сентябре на кладбище в том же населенном пункте. В настоящее время раскопок ожидают еще 17 военных захоронений, однако их список всё время растет. Самая большая могила на очереди находится в парке Раади в Тарту.
Накануне стало известно, что Россия направила ноту протеста в эстонское министерство иностранных дел из-за сноса монумента танку Т-34. Как напомнил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, в общей сложности за последнее время в Эстонии демонтировали порядка 15 мемориалов СССР. Он также указал, что снос военных памятников в странах Балтии является кощунством по отношению к памяти павших воинов.
16 августа ERR сообщила о том, что демонтированный с постамента в Нарве советский танк-памятник Т-34 перевезен в Эстонский военный музей в Виймси. На демонтаж танка ушло около трех часов. Из-за опасений протестов жителей полиция ввела комендантский час вблизи памятника: дороги были закрыты для транспорта и пешеходов.
6 августа стало известно, что власти Эстонии учредили комиссию по монументам, которая в режиме секретности готовит планы по демонтажу надгробий и памятников с символикой СССР.
21 июля сообщалось, что в Эстонии до конца года планируют снести все памятники солдатам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.