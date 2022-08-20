Живой мир: самые необычные фото из путешествий

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Названы победители июльского фотоконкурса Life Framer
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Фото: Life Framer/Jonathan Jasberg
Международный фотоконкурс Life Framer подвел итоги июля — тема работ и судья, который выбирает лучшие кадры, меняются каждый месяц. Победителем в номинации «Путешественники по миру», по мнению знаменитого фотожурналиста Стива Маккарри, стал Джонатан Джасберг — с работой «Моряки и сфинкс», запечатлевшей представителей волынного оркестра ВМС Франции, которые дали единственный в разгар пандемии концерт в этом обычно многолюдном месте. Лучшие работы о путешествиях — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Life Framer/Mike Louagie
Второе место получил Майк Луажи за Abbey Road — о том, как пингвины в Антарктиде встречают пассажиров французского круизного ледокола Le Commandant Charcot
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Фото: Life Framer/Marco Parenti
Третьим стал Марко Паренти и его «Аллея баобабов на Мадагаскаре»
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Фото: Life Framer/Moník Molinet
Моник Молине, снявший юных футболистов на знаменитой набережной Малекон в Гаване, оказался на четвертом месте
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Фото: Life Framer/Dimitar Karanikolov
Димитар Караниколов попал в число победителей с фотографией болгарского пастуха в Родопских горах
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Фото: Life Framer/David Keith Brow
Дэвид Кит Браун так до конца и не понял, кто эти всадники и чем они занимаются на пляже в индийском Ченнаи, но оказался со своей работой на шестом месте
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Фото: Life Framer/Tal Mazig
«Фантазия» Таля Мазига — о том, что видят дети с заднего сиденья автомобиля во время многочасовых путешествий
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Фото: Life Framer/Carlos De La Reina
Карлос де ла Реина и его девушка-серфер на пляже Бусуа в Гане
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Фото: Life Framer/Pierluigi Mesolella
Уголок релакса среди многоэтажек, яхт, проводов, кранов и прочего урбанистического хаоса в Монако — от Пьерлуиджи Мезолельи
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Фото: Life Framer/Denis Vejas
«Стена» Дениса Вежаса: мигрант из Гаити вглядывается в море у пограничной стены между Мексикой и США в Тихуане
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Фото: Life Framer/Gaile Martinenaite
Гейл Мартиненайте — с мотелем на легендарной трассе 66, которая проходит от Чикаго до Лос-Анджелеса и которую можно назвать символом американского путешествия
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Фото: Life Framer/Veronika K Ko
Октоберфест в Мюнхене — от Вероники К Ко
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Фото: Life Framer/Karen Eppinghaus
«Храбрый ковбой из бразильской Каатинги» — глазами Карен Эппинхаус
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Фото: Life Framer/Cliff Yeung
Человек, который остановился, пока весь мир мчится мимо, по мнению Клиффа Юнга, видит то же, что и каждый турист, попавший в новое место
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Фото: Life Framer/Kin Chan
Тибетские мастера из деревни Ритома от Кин Чана
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Фото: Life Framer/Philip Marshall
Филипп Маршалл снял на солончаке Уюни в Боливии популярный у туристов в сезон дождей объект — «Лестницу в небо». Когда вокруг вода, всё вокруг превращается в большое зеркало. Без воды это стало «Лестницей в никуда»
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Фото: Life Framer/Sébastien Durand
«Попутчики в метро» от Себастьена Дюрана — каменные лица пассажиров поезда на фоне человеческих страстей с киноафиши
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Фото: Life Framer/Lorenz Berna
Прилавок с марионетками ранним утром на одной из улиц в Мьянме — от Лоренца Берна
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Фото: Life Framer/Marie Juliette Aziz
Дуомо ди Милано глазами Мари Джульетты Азиза
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Фото: Life Framer/Michelia Kramer
Чтобы сделать эти кадры, Микелия Крамер провела 10 дней с киргизскими пастухами и их семьями в горах Ат-Баши
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