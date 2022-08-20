Живой мир: самые необычные фото из путешествий

Международный фотоконкурс Life Framer подвел итоги июля — тема работ и судья, который выбирает лучшие кадры, меняются каждый месяц. Победителем в номинации «Путешественники по миру», по мнению знаменитого фотожурналиста Стива Маккарри, стал Джонатан Джасберг — с работой «Моряки и сфинкс», запечатлевшей представителей волынного оркестра ВМС Франции, которые дали единственный в разгар пандемии концерт в этом обычно многолюдном месте. Лучшие работы о путешествиях — в фотогалерее «Известий»