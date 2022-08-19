Арбуз из Соль-Илецка претендует на победу в «Агробатле 2022»

В Ставрополе 4 сентября состоится конкурс бахчеводов, который каждый год собирает специалистов со всей России и стран ближнего зарубежья. Участники «Агробатла 2022» будут соревноваться в категориях «Самый большой арбуз», «Самый сладкий арбуз», «Самая большая тыква» и «Самая сладкая дыня».

Как пишет Урал56.Ру, в 2021 году победителем «Агробатла» стал фермер из Соль-Илецка Оренбургской области. Виталий Мокрушин сумел вырастить арбуз весом более 67 кг. В этом году он вновь намерен принять участие в конкурсе.

Агентство напоминает, что в 2020 году во всероссийском «Агробатле» одержал победу соль-илецкий фермер Петр Есипчугов. Он представил арбуз весом почти 58 кг.