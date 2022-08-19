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Нью-йоркский Метрополитен-музей вернул Непалу похищенные ценности

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Фото: The Metropolitan Museum of Art
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Метрополитен-музей в Нью-Йорке признал, что два произведения из его коллекции были похищены, и вернул их Непалу. Они попали в собрание в 1990-х и ранее принадлежали храму в Катманду. Об этом 16 августа пишет издание The Art Newspaper.

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Речь идет о резной деревянной храмовой скульптуре XIII века, изображающей полубожественного небесного духа, фигура которого часто украшает стены храма, и каменной скульптуре X века «Шива в гималайской обители с аскетами».

По словам представителей учреждения, работы были переданы Метрополитен-музею в качестве подарков, а репатриация является результатом внутреннего изучения провенанса его коллекции.

Деревянная храмовая скульптура попала в фонды в 1991 году. Ее происхождение удалось уточнить благодаря книге Мэри Слюссер и Пола Джетта «Древняя непальская резьба по дереву» (2010), в которой сказано, что этот предмет произошел из буддийского монастыря в Катманду, известного как Итум Баха, и, вероятно, когда-то был соединен со скульптурой, которая сохранилась на оригинальном месте.

Каменная скульптура индуистского божества Шивы высотой около 33 см была передана музею в 1995 году, но в том же году она была опубликована в каталоге каменных скульптур долины Катманду, составленном художником и непальским искусствоведом Лайном Сингхом Бангделой. Он указал, что работа принадлежала храму Канкешвари в Катманду.

Оба экспоната планируется выставить в Национальном музее Непала в Катманду.

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