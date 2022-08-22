В России отмечают День Государственного флага

Россияне 22 августа отмечают один из главных праздников национальной символики — День Государственного флага РФ. Об истории и значении торжества рассказала «Известиям» историк и культуролог Наталья Зинович.

«22 августа 1991 года Верховный совет РСФСР установил национальный флаг России — триколор. Это не новый флаг, ему более чем 300 лет. Первым, кто начал использовать триколор, был Петр I, он приказал устанавливать флаг на торговые суда», — рассказала специалист.

Она отметила, что по одной из версий двуглавый орел появился на флаге еще до использования триколора на официальном уровне. Однако когда на трон взошел Александр II, государственным символом стал флаг в черно-желто-белых цветах императоров, указала историк.

Следующая страница в истории бело-сине-красного стяга, по словам Зинович, началась прямо накануне коронации последнего царя Николая II. Тогда триколор был снова утвержден в статусе государственного, а каждой полосе на нем было дано толкование значения.

«Красный цвет означал державность, синий — Богоматерь и белый — свободу и независимость», — объяснила Зинович.

Государственным символом трехцветный флаг вновь пробыл недолго. После революции на смену ему пришел красный стяг с желтым серпом, который пробыл национальным знаменем 67 лет. И только в 1991 году бело-сине-красный флаг вновь занял место над Белым домом в Москве и окончательно утвердился в статусе государственного.

В Москве 22 августа проходит целый ряд тематических мероприятий, посвященных Дню Государственного флага. На Поклонной горе будет развернут триколор площадью в тысячу квадратных метров, а затем пройдет праздничный концерт, на котором выступят известные исполнители и коллективы.

Подробнее о традициях, связанных с национальным праздником, читайте в материале «Известий».