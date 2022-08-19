Более 700 человек с января заболели мышиной лихорадкой в Башкирии

В Башкирии с начала 2022 года по июль мышиной лихорадкой заболели 720 человек. Один человек скончался. Такие данные сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эксперты полагают, что наиболее стремительно заболеваемость начала расти с наступлением лета.

Случаи геморрагической лихорадки с почечным синдромом регистрировали в большинстве районов Башкирии. В общей сложности мышиной лихорадке оказались подвержены 42 района республики. Заболеваемость диагностировалась у жителей шести городов, в том числе и Уфы.

Столица республики, Уфимский, Благовещенский, Татышлинский, Янаульский, Краснокамский и Иглинский районы отличились превышением распространения «мышки» в два раза и выше, сообщает ИА «МедиаКорСеть».

15 августа сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту заражения двух детей мышиной лихорадкой в летнем лагере в городе Салавате в Башкирии. Через четыре дня после возвращения домой из лагеря в больницу попали две девочки в возрасте 10 и 15 лет.