Власти Румынии приняли решение о высылке российского дипломата

Власти Румынии приняли решение о высылке из страны российского дипломата. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает румынский МИД.

«МИД информирует, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя посольства РФ в Бухаресте», — говорится сообщении.

Дипломата проинформировал об этом министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

По данным министерства, деятельность и действия сотрудника посольства якобы противоречат положениям Венской конвенции о дипломатической службе 1961 года. В МИДе подчеркнули, что представитель посольства уже покинул пределы Румынии.

В апреле Румыния объявила персонами нон грата десять российских дипломатов. В ответ на это Россия выслала из страны десятерых сотрудников посольства Румынии в Москве.

Кроме того, в МИД РФ решительно отвергли попытки Бухареста возложить на Москву вину за военные преступления на Украине, осудив линию румынской стороны на обеление преступлений, совершаемых нацбатальонами в отношении мирного населения.

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